Dopo qualche ora di stallo sul fronte Calhanoglu, è il nome di Yann Sommer quello che più è rimbalzato alle cronache di mercato dell'Inter. Anche il portiere svizzero è entrato al centro dei desideri del Galatasaray, interesse che come si legge sul Corriere dello Sport si è fatto serio e concreto. "Il numero uno svizzero non è l’unico nella lista dei portieri stilata dal club di Istanbul, ma intanto non ha chiuso la porta, anzi, ma avrebbe sparato alto in termini di stipendio con i turchi. Nemmeno l’Inter si è particolarmente agitata. Al contrario, è pronta ad ascoltare proposte, che, ovviamente, siano adeguate". Del resto, come ben noto i piani di Oaktree e di Marotta sono quelli di rivoluzionare la rosa nerazzurra. Se quelli di Calhanoglu e Sommer sono i nomi più caldi in termini di uscite, sono diversi i nerazzurri indiziati a lasciare Milano, anche per raccogliere quel gruzzolo da reinvestire.

Attenzione dunque ai vari Bisseck, Frattesi e Asllani. "Da questi tre elementi, infatti, il club nerazzurro potrebbe raccogliere un centinaio di milioni": sul difensore si aspettano offerte dalla Premier e per una 40ina di milioni potrebbe partire. Discorso che riguarda anche Davide Frattesi che dopo l'addio di Inzaghi potrebbe aver cambiato idea sulla volontà di lasciare Milano, idea finale che però non è ancora stata resa nota. Per quanto riguarda Asllani, invece, l’Inter si potrebbe accontentare di una ventina di milioni. "L’albanese ha dalla sua l’età, ma anche la necessità di rilanciarsi. Non è da escludere, peraltro, che possa essere utilizzato come pedina di scambio".

Ma non è finita qui, perché oltre ai sopraccitati possibili partenti, i nerazzurri avranno da allestire anche "operazioni di minore portata" che potrebbero garantire comunque "munizioni supplementari": sul figlio d'arte Aleksandar Stankovic si è mosso il Bruges, ma l'Inter chiede 10 milioni più la recompra. Sicura la partenza di Sebastiano Esposito, per cui c’è in prima fila la Fiorentina. Resta il punto interrogativo Taremi, ancora bloccato in Iran. "L'idea sarebbe quella di trovargli una sistemazione, così da aprire ad un nuovo innesto là davanti. Da capire se i sondaggi di Nottingham Forest, Fulham e Besiktas si possano trasformare in qualcosa di più concreto".