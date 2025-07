Non solamente l'Inter, oltre a Milan, Juve e Atalanta. Come riferisce l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, anche la Roma vuole la sua Under 23. Il progetto non sarà comunque immediato, ma la pianificazione potrebbe iniziare presto: si tratterebbe di cifre tra i 15-20 milioni di euro per l'avvio del progetto e spese annue intorno ai 3 milioni.