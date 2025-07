Dalle colonne del Corriere della Sera, l'ex centrocampista della Juventus, oggi agente, Claudio Marchisio, lancia l'ennesimo allarme sull'impiego degli italiani: "I dati sull’utilizzo di giocatori italiani sono allarmanti, sono preoccupato per la Nazionale. Bisognerebbe stabilire che nei campionati giovanili si possono schierare al massimo tre giocatori extraeuropei, arrivando poi a sei o otto per le prime squadre. Due o tre anni fa il campionato Primavera l’ha vinto una squadra priva di italiani in campo. Il regolamento stabilisce che gli stranieri possono arrivare dopo l’Under 16, da quel momento i ragazzi italiani ed europei vedono poco il campo".

Marchisio si accoda poi alle criticità evidenziate dal nuovo CT della Nazionale: "Rino Gattuso ha detto che il minutaggio degli italiani in Serie A è di poco superiore al 35%, ci sono squadre che giocano senza neanche un ragazzo formato in Italia. Si compra e si vende, ma il bello nello sport è formare”.