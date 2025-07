Víctor Aristizábal, ex calciatore colombiano con un ricco passato in Brasile, parla ai microfoni di ESPN delle due rivelazioni provenienti dal suo Paese emerse in questo Mondiale per Club, vale a dire Jhon Arias e l'obiettivo dell'Inter Richard Rios: "Rappresentano il Paese molto bene. Qualche club in Europa li starà sicuramente cercando. Hanno l'opportunità di giocare in Europa senza problemi. Ma il calcio brasiliano paga molto bene, quasi quanto in Europa, quindi a volte il calciatore preferisce rimanere in Brasile perché guadagna bene, conosce il Paese, gioca bene, è vicino a quello che vogliono. Ma non avrebbero problemi se andassero in Europa".