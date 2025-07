L'eliminazione dal Mondiale per Club, le parole dure di Lautaro, la reazione di Calhanoglu... Ma non solo. Nei pensieri degli interisti si apre anche la preoccupazione Denzel Dumfries. La clausola di rescissione da 25 milioni valida fino al 15 luglio 'emersa' negli ultimi giorni ha spaventato i tifosi della Beneamata che adesso temono nell'addio dell'olandese, la cui clausola è fissata un prezzo decisamente più basso rispetto alle stime che l'Inter farebbe del suo cartellino.

L'ex PSV, passato sotto 'l'egida' di Jorge Mendes, è stato affiancato soprattutto al Barcellona, ma al momento - precisa Tuttosport - non si registrano proposte alcune da parte dei catalani tantomeno manifestazioni di addio da parte dello stesso giocatore. L'Inter, che come già detto attribuisce a Dumfries un valore più alto di quello della clausola rescissoria, resta in allerta ma senza particolari preoccupazioni e spera da qui al 15 luglio non si facciano sotto né gli spagnoli, né gli inglesi.