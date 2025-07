Desirèe Doué ancora decisivo: basta un suo gol al minuto 78 per permettere al PSG di piegare un Bayern Monaco estremamente combattivo. Nel finale pratica archiviata da Dembelé. I parigini volano così in semifinale al Mondiale per Club. Infortunio shock per Musiala: la caviglia del fuoriclasse tedesco è rimasta sotto il corpo di Donnarumma, che si è subito messo le mani al volto dopo essersi accorto dell'accaduto. I medici hanno richiesto l'immediato intervento della barella per assistere Musiala.

Nel finale espulso Pacho per un'entrataccia ai danni di Goretzka e Lucas Hernandez. Al minuto 87 annullato il pari ad Harry Kane per offside. PSG in semifinale, Bayern eliminato.