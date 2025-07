L'ufficialità dell'acquisto di Ange-Yoan Bonny da parte dell'Inter non è arrivato neanche ieri, ma non c'è nessun allarme e nessun caso. "Molto semplicemente lo scambio di documenti tra due proprietà statunitensi è stato lento, più lento del previsto" scrive La Gazzetta dello Sport, confermando quanto anticipato dalla nostra redazione (RILEGGI QUI). La rosea aggiunge poi un particolare non di poco conto, ovvero che proprio ieri sera il contratto è stato depositato in Lega.

Dietro i rinvii c'è il fatto che il club nerazzurro aveva spedito al Parma la documentazione firmata dei contratti, ma le carte sono tornate indietro con le firme gialloblu solo ieri sera. Adesso ogni momento è buono per l’annuncio del francese, che ha firmato un contratto da 2 milioni netti a stagione più bonus. Intanto "l’attaccante intanto è tornato in vacanza. Ha parlato con Chivu, sa quello che lo aspetta, è entusiasta della nuova avventura e non vede l’ora di cominciarla", assiciura il quotidiano.