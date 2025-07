Dagli studi di Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi si è espresso sulle ultime vicissitudini di casa Inter esprimendo una certezza: "Sono convinto che se l'Inter sarà bravissima, solo i primi mesi saranno contraddistinti dalla convivenza coi fantasmi della finale Champions. Se no, durerà molto il peso di giocare con quel ricordo. Il caso Hakan Calhanoglu? Le società devono avere un maggiore controllo sull'impiego dei social da parte dei calciatori. Se io non mi comporto bene e dovessi essere richiamato dalla mia azienda accetterei. Lautaro Martinez si è dimostrato un capitano furoreggiante, io ho trovato la pezza presidenziale un po' raffazzonata perché era evidente che non fosse un attacco diretto solo a Calhanoglu".

Borghi esalta poi la figura dell'attaccante argentino: "Poi che a Lautaro fumino los huevos per come è finita la stagione e per quello che c'è da fare adesso... Se fossi tifoso dell'Inter sarei ancora più esaltato dal mio capitano perché è pronto a tornare in battaglia e a caricare sempre più tutti gli ostacoli. Lautaro è il campione numero uno del nostro calcio, per qualità tecniche, leadership, crescita... Per me è il numero uno, e si sta dimostrando un grande capitano".