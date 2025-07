Tanti i giocatori del Parma che hanno voluto dedicare un messaggio all'ormai loro ex compagno Ange-Yoan Bonny, ufficializzato quest'oggi come nuovo attaccante dell'Inter. Sui social, diversi elementi del gruppo crociato hanno voluto salutare il francese, a partire da Adrien Bernabé: "Complimenti Bonny e buona fortuna per la tua nuova avventura, ti meriti tutto ed è stato un piacere giocare e condividere momenti con te. Mi mancherai".

Antoine Hainaut e Alessandro Circati salutano il loro "fratello", mentre Simon Sohm evidenzia l'orgoglio per aver potuto condividere quattro anni con lui: "È stato un piacere. Ti vorrò bene per sempre".