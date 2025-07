Oltre a Calhanoglu, c'è anche Sommer nei pensieri del Galatasaray, "ma la pista è più fredda di quanto si possa pensare" si legge su Tuttosport che fa un punto della situazione sul portiere svizzero.

Sull'ex Bayern Monaco, il quotidiano torinese ha spiegato: "Non è il primo nome della lista per il ruolo di portiere (piace Petrovic in uscita dal Chelsea), qualora arrivasse un’offerta interessante, l’Inter la potrebbe prendere in considerazione (Sommer vorrebbe restare e in Turchia parlano di un’eventuale richiesta d’ingaggio da 7-8 milioni, fuori portata per il Gala).