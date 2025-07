Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Fluminense-Al Hilal, match valido per i quarti di finale del Mondiale per Club che andrà in scena stasera al 'Camping World Stadium' di Orlando, Simone Inzaghi ha commentato anche le eliminazioni dal torneo di Inter e Juve, uscite entrambe nello scorso turno: "L'Inter ha trovato un'ottima squadra (il Fluminense, ndr), mentre la Juve ha fatto una buona gara, ma il Madrid è sempre il Madrid".