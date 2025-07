Quest'anno la nuova stagione dell'Inter partirà in in modo diverso rispetto al solito, complice anche l'ultima annata conclusa appena qualche giorno fa con l'avventura negli Stati Uniti per il Mondiale per Club: i giocatori arriveranno in momenti differenti ad Appiano Gentile anche per i classici test fisici di inizio anno, sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport.

"La data del raduno deve essere ancora ufficializzata, ma sarà tra il 27 e il 28 luglio" scrive la rosea, confermando poi che saranno programmate diverse amichevoli. Anche in questo caso gli avversari da definire, ma l'ultima uscita prima dell'inizio del campionato dovrebbe essere contro il Monza.