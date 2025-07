Dopo aver accolto Sucic, Luis Henrique e Bonny, per Chivu i regali non sono finiti. Certo, l'allenatore romeno dovrà anche rassegnarsi a perdere qualche pezzo: "Saranno le uscite, infatti, a finanziare il resto della campagna di rafforzamento nerazzurra" come si legge sul Corriere dello Sport che svela i piani strategici di Marotta and co: "Un centrocampista e un difensore, di valore e di prospettiva. Ma attenzione anche all’attacco, o allargando il discorso al reparto offensivo".

Se è vero che non si è ancora concretamente mosso nulla sul fronte Calhanoglu, l'Inter sta comunque pensando al sostituto del turco: "Il sogno è Ederson". Ma l’Atalanta chiede almeno 60 milioni e al netto degli escamotage per imbastire una trattativa con la Dea, secondo le stime del quotidiano romano ad oggi l’Inter non può "nemmeno prenotare quel tavolo" di trattativa. Motivo per il quale sono già state valutate alternative come Richard Rios, il cui costo è di circa 30 milioni e giocatore sul quale c'è anche l'interesse dell'Al Hilal di Inzaghi. Il giocatore del Palmeiras non è l'unico e "non bisogna escludere Frendrup del Genoa".



Per quanto riguarda la difesa, c’è un giocatore che Chivu desidera particolarmente ed è Giovanni Leoni. Il difensore è corteggiato anche da altre squadre, Milan soprattutto, senza dimenticare la Juventus e i club di Premier. Ma il club crociato vuole trattenere il suo gioiello per almeno un’altra stagione così da poter alzare ulteriormente il prezzo del cartellino l'anno prossimo: piani che fanno lievitare il prezzo del difensore, ben "superiore ai 30 milioni". L'alternativa è De Winter, valutato anche lui una trentina di milioni dal Genoa, club con il quale l’Inter sta trattando il prestito di Valentin Carboni. Capitolo attacco invece dopo l'arrivo di Bonny e la conferma di Pio Esposito, "l'idea è di avere pure un quinto elemento se Taremi farà le valigie. Hojlund non pare più al centro del mirino" e secondo le stime del Corsport in casa Inter "potrebbe essere più utile un giocatore di fantasia. Chissà che non sia proprio questo il colpo last-minute del mercato nerazzurro".