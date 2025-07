Il Fluminense si guadagna l'accesso alle semifinali del Mondiale per Club. Dopo aver eliminato l'Inter agli ottavi, i brasiliani hanno fatto fuori anche l'Al Hilal di Simone Inzaghi ai quarti. Per la soddisfazione del tecnico Renato Portaluppi: "Sapevamo che la partita sarebbe stata molto difficile e così è stato - le sue parole a DAZN -. Ho preparato la mia squadra praticamente nello stesso modo in cui abbiamo giocato contro l'Inter: la strategia è stata ancora una volta giusta, abbiamo controllato la partita praticamente per tutta la partita".