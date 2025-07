Aggiornamenti importanti da Sport Mediaset sulla questione Hakan Calhanoglu: fonti vicine al calciatore turco smentiscno nettamente la volontà del numero 20 di lasciare l'Inter. Calhanoglu non avrebbe spinto per la cessione e nemmeno chiesto al club di liberarlo facilmente. Quel che invece permane è la spaccatura all'interno dello spogliatoio, visto che arrivano smentite sul contatto diretto tra Calhanoglu e Lautaro Martinez. Resta quindi la freddezza tra le parti e nessun chiarimento, almeno fino a oggi. Tra like social e messaggi privati, il centrocampista avrebbe avuto contatti con altri componenti del gruppo squadra, da Yann Sommer a Marcus Thuram, passando per Yann Bisseck e Denzel Dumfries.

Gordon Stipic, agente di Calhanoglu, ha presentato all'Inter una manifestazione di interesse del Galatasaray che ha offerto 17 milioni di euro. Un'intermediazione che potrebbe anticipare un contatto diretto tra i club e la conseguente offerta formale, che ancora non c'è stata. La richiesta iniziale dell'Inter, che nonostante tutto continua a ritenere Calhanoglu un perno della propria squadra, è di 40 milioni. Monitora la situazione anche l'Al Hilal di Simone Inzaghi, al momento più concreto rispetto a quello del Galatasaray. E all'interno dello stesso club turco la dirigenza si muove su due fronti: c'è chi sta parlando dell’operazione con un intermediario e chi ha come interlocutore lo stesso giocatore e il suo agente.