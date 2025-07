La speranza di Beppe Marotta, dopo le vicissitudini post-Fluminense, è avere il tempo per vendere bene chi vuole partire e rimpiazzarlo adeguatamente. Questo si legge oggi da La Repubblica. Marotta ha fatto il nome di Calhanoglu, ma anche Dumfries si. sentito chiamato in causa.

L'olandese ha una clausola rescissoria, valida fino a metà mese, da 25 milioni. Hanno raccolto informazioni Chelsea, Manchester United, Tottenham e Aston Villa, ma anche il Barcellona potrebbe fare sul serio. Discorso simile per Bisseck, corteggiato da mezza Premier League: Tottenham, West Ham, Everton e Manchester United. Ai tempi c'è stato pressing anche per Barella e Bastoni, ma entrambi hanno declinato. Piace in Premier anche Marcus Thuram, così come è gradito al Paris Saint-Germain.