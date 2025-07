Da Sofia, in Bulgaria, dove ha presentato la partnership del Milan con il gruppo di gaming WinBET, Alessandro Costacurta ha parlato ai microfoni del quotidiano rumeno Gazeta Sportuliror, raccontando la finale di Coppa Campioni contro la Steaua Bucarest vinta dal Milan per 4-0 nel 1989 ma soffermandosi anche sul presente e parlando di Cristian Chivu, nuovo allenatore dell'Inter.

Chiu sul quale Costacurta scommette con decisione: "Penso che abbia le carte in regola per avere successo. Ha lavorato anche con i giovani dell'Inter e l'anno scorso si è comportato bene al Parma. Credo che sia pronto per l'Inter! Lo conosco, è un bravo ragazzo. Non siamo amici intimi, ma è un bravo ragazzo. Potrebbe essere una stagione straordinaria per lui all'Inter. È una grande opportunità".