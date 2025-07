Hakan Calhanoglu non cambia la sua posizione: l'intenzione del centrocampista è di andare al Galatasaray, di rispedire al mittente le ricche proposte arrivate dall'Arabia e di spegnere le sirene che suonano dalla Premier League. Il turco - riporta Fanatik - l'ha ribadito nell'ultimo contatto avuto con i dirigenti dell'Inter.

"In questo incontro - si legge sul portale turco -, Hakan ha affermato di aver deciso di vivere in Turchia con la sua famiglia, al Galatasaray". Il regista avrebbe anche "ricordato all'Inter nella sua dichiarazione scritta di aver rifiutato molte offerte allettanti", conclude Fanatik. Intanto dall'Italia parlano anche di un primo contatto tra club per provare ad intavolare la trattativa.