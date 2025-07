Il tesoretto per affondare su Giovanni Leoni dalla cessione di Yann Bisseck. È questo, secondo La Gazzetta dello Sport, il piano dell'Inter per lanciare l'assalto al giovane difensore del Parma, valutato circa 30 milioni dal club gialloblu. Una cifra che in Viale della Liberazione potrebbe arrivare proprio dall'addio del gigante tedesco, corteggiato in Inghilterra e in particolare dall'Aston Villa di Unai Emery, allenatore che ha ha messo il nome dell'interista in cima alla lista degli obiettivi.

Bisseck è stato "preso per sette milioni di euro nel 2023" e adesso è "valutato almeno 35 -. si legge sulla rosea -. Gli inglesi sono pronti a fare all in per il centrale tedesco, 24 anni, reduce da un’annata da tre gol e tre assist in 43 partite. Le più importanti contro il Barcellona, giocate entrambe dall’inizio. In passato l’Inter ha detto «no, Bisseck non si tocca», soprattutto al West Ham, ma stavolta potrebbe trattare". Gli altri giocatori che potrebbero fare le valigie sono Calhanoglu e Frattesi (ci sono Galatasaray e Atletico Madrid) ma anche Aleksandar Stankovic (il Bruges è in pole) e Sebastiano Esposito (piace alla Fiorentina): gli ultimi due che potrebbero portare una quindicina di milioni di euro.