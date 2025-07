Nonostante le intenzioni dell'Inter di lasciarlo a disposizione di Stefano Vecchi per la nuova Under 23 siano ben chiare, come scritto ieri (RILEGGI QUI), dalla Serie B continuano i sondaggi per Christos Alexiou, capitano in questa stagione dell'Under 20 di Andrea Zanchetta campione d'Italia. Secondo il quotidiano La Nazione, anche lo Spezia ha allacciato contatti col club nerazzurro per valutare la possibilità di avere il giocatore in prestito.

I rapporti tra i due club sono notoriamente ottimi, come testimonia l'esperienza di Francesco Pio Esposito che degli Aquilotti è stato trascinatore nell'ultimo campionato di Serie B.