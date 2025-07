L'ex attaccante dell'Inter Gabigol si è scagliato con uno sfogo dopo che il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha accolto il ricorso della difesa dell'atleta contro l'Unione Federale del Brasile e l'Autorità Brasiliana per il Controllo Doping (ABCD) per la sospensione di due anni avvenuta dopo una manomissione di un test antidoping: "

"Giustizia è stata fatta. Ma la ferita rimane. Sono stati due degli anni più difficili della mia vita, quando sono stato accusato ingiustamente, accusato di qualcosa che non ho mai fatto. Non è stata trovata alcuna sostanza proibita, ma volevano comunque punirmi per un presunto "atteggiamento". Ho visto la mia reputazione messa in discussione, la mia parola screditata, la mia famiglia soffrire, i miei fan divisi. Oggi il TAS ha riconosciuto l'ovvio: che non c'è stata frode, che non c'è stata manomissione. Che la giustizia per amore della giustizia non è persecuzione. Spero che il mio caso serva da monito affinché un atleta, o chiunque altro, non debba mai più passare quello che ho passato io e la mia famiglia", ha scritto GabiGol.