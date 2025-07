Non solo prima squadra, la grande attesa per la nuova stagione coinvolge anche il nuovissimo progetto di casa Inter relativo alla seconda squadra, ovvero Under 23. La nuova compagine nerazzurra esordirà il 17 agosto nel primo turno della Coppa Italia Serie C, e tra una decina di giorni inizierà il primo ritiro alla Pinetina, prima di spostarsi a Riscone di Brunico. La squadra, è già noto, sarà affidata a Stefano Vecchi, che avrà come vice Omar Danesi e i nomi più caldi per i ruoli di preparatore atletico e preparatore dei portieri sono quelli di Alessandro Ciullini e Paolo Castelli. "Non è escluso che un'amichevole pre stagionale possa essere disputata contro l'Inter di Chivu" fa sapere il Corriere dello Sport che a proposito dell'Under 23 fa sapere che sarà destinazione di buona parte dei giocatori dell’attuale Primavera.

"Il responsabile a livello dirigenziale sarà Dario Baccin e l’operatività sarà seguita da Gianluca Andrissi, figura esperta del settore giovanile dell’Inter visto che ormai da anni monitora i giovani mandati in prestito dal club. Le partite verranno disputate allo U-Power di Monza mentre gli allenamenti saranno a Interello, il centro di formazione giovanile. Per tutte le formazioni giovanili sono state settimane di grandi cambiamenti e lo scacchiere del vivaio a livello di allenatori nella stagione 2025/25 sarà il seguente: Benito Carbone per l’Under 20, Simone Fautario per l’Under 18, Samir Handanovic per l’Under 17, Paolo Dellafiore per l’Under 16 e Juan Vidal per l’Under 15".