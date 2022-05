"Gentile redazione, sono passati due giorni dall'ultimo turno di campionato e il rammarico è ancora tanto per uno scudetto perso. Certo ci abbiamo messo molto del nostro, perché abbiamo lasciato 4 punti a Marassi e 3 punti a Bologna. Ma quel che a me fa più rabbia è il silenzio dei media sulla prestazione scandalosa del Sassuolo, facendo passare quella partita come un'impresa colossale dell'altra squadra di Milano. Se ci pensate bene, mai in questo campionato i cugini hanno segnato 3 gol in 35 minuti del primo tempo, mai. Eppure noi siamo il paese dei famigerati "biscotti". Quanto se ne parlò infatti dopo quel famoso Danimarca- Svezia 2-2 nell'europeo del 2004? Perché ad ogni competizione in cui la nostra nazionale si è qualificata per il rotto della cuffia si parlava sempre di biscotti degli altri? E allora perché nel caso di Sassuolo-Milan nessuno ne parla? Torniamo sempre ai discorsi del buon vecchio Mourinho sui giornalisti. Evidentemente fare i ruffiani in Italia paga parecchio. Un saluto".