"Disfatta. Udine ha confermato, se ancora c'è ne fosse bisogno, che sarà un 'annata di sofferenze e delusioni. Ha confermato anche i limiti di Inzaghi che dà inizio stagione e mai come quest'anno è in uno stato confusionale e decisionale dal quale difficilmente riuscirà ad uscirne. Ad Udine ha dimostrato di non avere idea di strategia né tanto meno di tattica con cambi, come spesso succede, buttati lì più per scaramanzia che capacità. Se un allenatore dopo 30 minuti di gioco sostituisce due giocatori, e parliamo di due gran giocatori, dimostra che ha completamente sbagliato la formazione titolare e la preparazione della partita. Inoltre la sua decisione creerà sicuramente malcontento e sfiducia nei giocatori sostituiti e dubbi negli altri. L' allenatore dovrebbe essere il condottiero, il capo nel quale credere, è la persona che sa guidarti, instradarti, stimolarti, spronarti a fare e dare di più dove in momenti difficili riesce a trovare la soluzione, spesso geniale, per vincere. E non prerogativa di Inzaghi. Ricordiamoci che ha perso uno scudetto oramai vinto per non essere stato in grado di trovare una soluzione durante un periodo di difficoltà della squadra che forse ha coinciso con la assenza di Brozovic. Ha enorme difficoltà a capire l'avversario e soprattutto a leggere le partite in corso. I cambi sono dettati più da routine che da effettiva necessità. Certo poi in campo ci vanno i giocatori ma è sempre l'allenatore che li istruisce, li guida e dice loro come giocare. A questo punto non ha logica il cambio in panchina, meglio aspettare a fine stagione. Oggi la squadra neroazzurra non è in grado di uscire da un pressing alto con facilità, la lentezza nel gioco è un difetto, poco movimento dei giocatori senza palla, poche soluzioni di passaggi, monotonia nel gioco e poche verticalizzazioni. Ora come non mai non c'è gioco di squadra con poco altruismo. Sarà un'annata triste per i colori del cielo e della notte, un'annata appena inizia ma già finita. Amala sempre".

Barbara

"Non ne posso proprio più, questo allenatore fin troppo protetto non becca un cambio, trovo assurdo continuare a far giocare un ex giocatore come Correa che piace solo a lui, riesce sempre a sbagliare tutto quello che tocca, il pressing è inesistente, mi chiedo che preparazione hanno fatto, l’Udinese sembrava il Real Madrid, poi la perla finale, tutti quelli ammoniti vengono puntualmente sostituiti, bene allora deve avercela a morte con Aslani perché Brozovic ammonito è l’unico caso di giocatore non sostituito, con quello che è stato speso credo che dovrebbe almeno dare delle spiegazioni, praticamente ha vissuto la stagione passata come eredità sia tattica che fisica da Conte, ma lui è veramente un pessimo allenatore. CACCIATELO!!!!!!!".

Mauro

"Salve,la "birretta"di Champion è già passata,il San Daniele di oggi è andato di traverso...oggi in campo ho visto pensieri e facce confuse, seppur la partita si era messa bene,ma voler difendere un uno a zero dopo 5 minuti,lasciando campo all Udinese, è come pretendere di passeggiare sul fondo del mare per 85 minuti senza bombole o scafandro,molto improbabile direi...parafrasando un titolo di De André "Simone si è perso,e non sa tornare"...mentre scrivo sto sperando di venire calamorosamente smentito già dalla prossima,dai ragazzi e dal mister,ciao e grazie,per favore via le paure e dentro il coraggio,forza".

Gianluca

"Non ce la possiamo fare. Intendo dover accettare che la nostra squadra, pur con una rosa di altissimo livello, sia ridotta a giocare sempre per salvare un misero pareggio, con qualsivoglia avversario. Speravo, ma più che altro mi illudevo, che per una volta Inzaghi nel post partita facesse il mea culpa, che ammettesse che fare cambi conservativi sull'uno a uno come la più piccola delle provinciali, era stato un errore. E invece cosa dobbiamo sentire? Che la partita e' andata male perché non sono riusciti a difendere il pareggio. Non c'è rimedio, non con lui. Il mondo gli dice da mesi, da Liverpool almeno, che una squadra come l'Inter non deve e non può giocare per limitare i danni. Risultato: sempre peggio!!! Si arriva al punto che l'ammonizione di Mkitaryan e' stata per lui una benedizione: ha potuto schierare il suo rimedio a tutti i mali: Gagliardini!!! Non c'è niente da fare, puoi cambiare modulo, puoi cambiare giocatori, ma la mentalità quella e', e andrà sempre peggio. Con buona pace per Asslani, che se non è entrato oggi con Brozovic alla sua peggiore partita da quando è all'inter, e per di più ammonito quando altri due ammoniti li ha cambiati al 30°, dai retta a me, per la stima che ho del tuo gioco e del tuo talento : scappa!!! Io ho la certezza che se Vieri volesse Inzaghi lo farebbe giocare titolare. La conclusione e' triste, oltrecche' spietata, Inzaghi e' un uomo per bene, educato, onesto, ma gli manca l'elemento fondamentale per potere fare bene il suo mestiere: l'ambizione. Perché se anche oggi porti a casa un pareggio facendo giocare tutti i difensori che hai, anzi tutti i più vecchi, (Bellanova, scappa pure tu!) che meriti pensi di avere? Ti criticherebbero lo stesso, a ragione. Diverso sarebbe tirare fuori Brozovic e mettere Asslani, e Gosens invece di D'Ambrosio, quanto meno manderesti un messaggio meno arrendevole. Ha segnato Scalvini nell'Atalanta, dove gioca un diciassettenne. Anche Mourinho mette Zvelewsky, Bove, e tante altre squadre, compresi quelli dell'altra sponda di Milano. Come fanno le persone ambiziose che poi raccoglieranno le lodi per le loro scelte. Sai cosa farebbe un ambizioso, oltre a mettere Asslani? Darebbe 15/20 minuti a Valentin Carboni, e se il ragazzo, che secondo me e'dotatissimo, dovesse rispondere con qualcosa di clamoroso i complimenti sarebbero tutti per lui, al suo coraggio, alla sua determinazione. Ma parliamo di altre persone. Noi interisti non possiamo sentire ancora mortificato il nostro blasone, la nostra tradizione, il nostro coraggio. Che si salvi il salvabile prima che sia troppo tardi, in fondo bastano solo un bel paio di attributi".

Raita