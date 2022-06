"Gentile redazione, scrivo per chiedere a Suning di riflettere bene sulla (possibile) decisione di sacrificare Bastoni per fare cassa. Questo già di per sé non avrebbe senso, a meno di incassare una novantina di milioni, visto che il ragazzo è stato pagato più di trenta milioni solamente qualche anno fa. Inoltre, con Bastoni l'Inter è (più che) a posto per i prossimi 10 anni nel ruolo. Infine, l'aspetto fondamentale per il quale chiedo a Suning di non andare contro il bene dell'Inter è che, per la prima volta dopo molti anni a San Siro, durante e dopo la partita con la Sampdoria, si è visto un gruppo di giocatori che vuole lottare per i Nostri colori, di uomini che hanno l'Inter nel cuore. Uno di questi è Alessandro Bastoni. Infatti, il ragazzo non vuole andare via nonostante le offerte milionarie arrivate per lui dalla Premier! Amala!!!".