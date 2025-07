Beppe Sala, sindaco di Milano, incontra Inter e Milan per la questione San Siro. Un vertice in programma oggi con le due proprietà, Oaktree e RedBird, in modo da dare una scossa alla trattativa a un mese dalla deadline del 31 luglio per trovare un accordo.

Gli incontri tra i tecnici e i legali sono quotidiani, ma quello tra sindaco e club può sciogliere gli ultimi nodi sul tavolo. Il Comune di Milano vuole difendere l’interesse pubblico della vendita del Meazza e delle aree intorno, evitando speculazioni. Si aspetta inoltre di avere una proposta in linea con la valutazione di 197 milioni di euro fatta dall'Agenzia delle entrate. Il costo delle bonifiche, come noto, dovrebbe andare a Palazzo Marino. Sono invece i club a doversi accollare gli oneri di demolizione del vecchio Meazza.

Ultimo paletto: niente più piede in due scarpe. Sala chiederà al Milan di abbandonare l'idea San Donato.