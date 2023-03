"E quindi?il mistero continua,vittoria facile,contro un Lecce che voleva dire la sua,ma la prossima?Cosa aspettarci,non lo sappiamo,o meglio io non so cosa aspettarmi,credo e spero solo il meglio,e forse con il mantra TESTA,TESTA,TESTA recitato da Lautaro,magari si svolta veramente,comunque FORZA RAGAZZI,FORZA INTER,FATELO PER NOI E ANCHE PER VOI,CON CORAGGIO SENZA PAURA E IL SORRISO DELL "INCOSCIENZA"BUONA...Ciao,grazie".

Gianluca

"I sentori che lo Scudetto era già andato aleggiavano dopo aver messo insieme l'incredibile sequela di 4 sconfitte (Lazio, Milan, Udinese e Roma) in appena 8 giornate, ma il calcio (è così dalla notte dei tempi) è imprevedibile e se l'Inter avesse fatto il suo stretto dovere contro squadre ampiamente alla sua portata (Monza, Empoli, Sampdoria e la fatal Bologna... ognuno ha la sua fatal...) oggi (nonostante un Napoli inarrestabile ma non imbattibile... la caduta prima contro l'Inter adesso contro la Lazio ne danno testimonianza) dopo il bel 2-0 rifilato al Lecce (in campionato a Milano su 17 sfide ne ha perse 16...) il distacco dai partenopei sarebbe stato di appena 5 punti e, con 13 giornate ancora da giocare, ciò che sembrava utopia poteva trasformarsi in incredibile realtà con la seconda Stella all'orizzonte. Adesso, invece, si è nella terra di nessuno [la seconda piazza a +8 dall'Atalanta (quinta) è consolazione magrissima] a cercar gloria per un posto in Champions League dove (per fortuna ma con pieno merito...) si è ancora in corsa assieme alla Coppa Italia... AMALA...!!!".