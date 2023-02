Bologna-Inter è già in archivio con una deludente sconfitta dei nerazzurri per 1-0. Al termine del match il nostro editorialista Filippo Tramontana ha analizzato la prestazione dei nerazzurri che ha definito "pigri, senz'anima e carattere in tutti gli effettivi". A seguire il video editoriale (CLICCA QUI SE SEGUI DA APP).