A fine partita, nel suo tradizionale video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana analizza così la gara del 'Maradona': "Si è persa una partita strana, giocata con tanto turn over, ci sta, ma la prestazione di Gagliardini è inconcepibile e la sua espulsione ha condizionato in negativo la prestazione che pure c'era stata da parte della squadra". A seguire il video integrale (clicca qui se segui da app).