Nel suo classico video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato così la bella vittoria dell'Inter sull'Udinese: "Missione controsorpasso sulla Juve riuscita. Non è solo una vittoria importante, è il modo in cui è arrivata questa vittoria a dare un segnale importante. Questa Inter è un lustro per gli occhi". A seguire il video completo.