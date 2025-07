Nella conferenza stampa di presentazione da nuovo tecnico del Milan andata in scena ieri, Massimiliano Allegri, pur senza parlare in maniera esplicita delle offerte che aveva sul tavolo, ha puntualizzato che il ritorno in rossonero fosse la scelta migliore da prendere. Un concetto approfondito anche dal giornalista Paolo Condò nel suo editoriale scritto per il Corriere della Sera: "Mai come in questa primavera Allegri è stato il centro del mercato allenatori, ed è giusto sottolineare come sia vero che il Milan è stata una scelta, perché tutti i tecnici dicono così ma non sempre sono sinceri - si legge -. Allegri venne annunciato dal Milan il 30 maggio: quel giorno De Laurentiis non aveva ancora in tasca la conferma di Conte e per Marotta era la vigilia della finale senza certezze sul futuro di Inzaghi. E dunque Max — che certo non immaginava cosa sarebbe successo di lì a poco in Nazionale, altrimenti chissà — avrebbe potuto temporeggiare in attesa che si liberasse una delle due panchine meglio munite della serie A".