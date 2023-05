A fine partita nel suo tradizionale video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana analizza così la qualificazione alla finale di Champions: "L'Inter ce l'ha fatta, ha dimostrato di essere superiore ai campioni d'Italia in carica, una qualificazione meritata. Meriti enormi per Inzaghi e un plauso anche alla società". A seguire il suo intervento integrale (clicca qui se segui da app).