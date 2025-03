Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato il successo per 2-1 dell'Inter sul Feyenoord nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.



"L'Inter ha portato a termine la missione. Partita controllata dall'inizio alla fine, c'è solo il problema del rigore concesso a fine primo tempo. Il gol di Thuram ricorda quello siglato nel primo derby dello scorso anno. Taremi non ha trovato il gol, ma ha conquistato un rigore importante. Bisogna verificare le condizioni di De Vrij e Frattesi. Abbiamo bisogno di tutti, non va bene perché qui perdiamo pezzi di partita in partita. Bravi comunque Cocchi e Berenbruch".