Oggi anche la Gazzetta dello Sport conferma lo stato avanzato della trattativa che dovrebbe portare Lookman a vestire la maglia dell'Inter. L'accordo tra i vicecampioni d'Europa e il nigeriano è già stato trovato, si lavora a quello tra i due club.

L'atalantino è l'obiettivo principale per rinforzare l'attacco, come immaginato da Chivu. Secondo la rosea, Lookman si vede già con la maglia dell'Inter e l'intesa, come detto, sarebbe già stata trovata sulla base di 4 milioni a stagione fino al 2030. Resta da convincere l'Atalanta sul prezzo del cartellino: 50 milioni la richiesta, 40 l'offerta interista. Ad ogni modo, non servirà fare spazio con le cessioni di Taremi e Seba Esposito: presto o tardi, questi addii arriveranno, ma intanto Marotta e Ausilio vogliono completare il reparto con il nigeriano. Occhio alla concorrenza dell'Atletico di Simeone, che però prima ha necessità di cedere.

A breve l'Inter invierà l'offerta ufficiale all'Atalanta. "Il nigerino è determinato a spingere il più possibile per rompere con la Dea e percorrere l’autostrada verso Milano: sarà interessante vedere se oggi si ripresenterà a Zingonia per allenarsi, anche alla luce del comportamento tenuto un anno fa, quando rimase sull’Aventino per giorni mentre trattava col Psg. A dargli forza, ci sarebbe una promessa presunta ricevuta dall’Atalanta nel lontano 2024 per ottenere un via libera proprio a 40 milioni, ma la Dea fa sapere che ai tempi erano solo state stabilite le regole di ingaggio per quest’estate: sì alla cessione al prezzo richiesto e preferibilmente all’estero. Di certo, ci sono un paio di cose: esiste una distanza da colmare e le due nerazzurre, da fronti opposti, fanno decisamente sul serio", si legge.