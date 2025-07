Dopo ventiquattro ore e poco più di indiscrezioni, adesso è praticamente ufficiale: l'Inter vuole Ademola Lookman. Il tridente d'attacco Lautaro-Thuram-Lookman non è più solo una suggestione, ma un vero e proprio desiderio che Marotta vuole esaudire concretamente, muovendo prontamente il primo passo: offerta ufficiale inoltrata all'Atalanta. Ma i 40 milioni proposti dai nerazzurri milanesi non soddisfa le richieste dei cugini orobici che rifiutano nel nome dei 50 richiesti. Le parti quindi sono attualmente distanti, ma la trattativa è ufficialmente partita come ha fatto sapere Sky Sport e come conferma la Gazzetta dello Sport che mette in evidenza il primo contatto diretto tra i due club, contatto avvenuto tra "i rispettivi direttori sportivi, l’interista Piero Ausilio e l’atalantino Tony D’Amico, sia attraverso i due presidenti".

L'attaccante nigeriano intanto si è presentato oggi a Zingonia per l'allenamento, "evitando di andare allo scontro con la sua attuale società", ma la sua volontà è chiara tanto che ha già stretto la mano ai milanesi con i quali ha trovato "un accordo di massima per un quinquennale da 4 milioni (con Decreto Crescita)". Il sì al progetto di Cristian Chivu è stato pronunciato, adesso sta ai club trovare il punto d'incontro. "L'Inter non ha intenzione di rilanciare o scostarsi dall'offerta di 40 - aggiunge la Rosea -, l’Atalanta non vuole fare sconti da quota 50 e tratta contemporaneamente con l’Atletico Madrid, altra big europea che ha messo Lookman nel mirino".