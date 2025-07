In questa fase del mercato gli interessi di Inter e Juventus rischiano di andare in conflitto. Oltre a Jadon Sancho, infatti, le due big di Serie A da tempo stanno puntando il baby talento del Parma Giovanni Leoni, difensore classe 2006. Ma un altro nome potrebbe inasprire i rapporti. Come riportato da La Stampa, l'Inter starebbe lavorando sottotraccia per provare a soffiare a costo zero Dusan Vlahovic alla Vecchia Signora.

L'attaccante serbo ha ormai da tempo rotto con la Juventus e con un solo anno rimanente di contratto il rischio di perderlo a zero, se non riusciranno a cederlo quest'estate, è grande. Intanto il suo agente, Darko Ristic, ha trascorso diverso tempo con la dirigenza nerazzurra (è lo stesso procuratore di Aleksander Stankovic) ribadendo la volontà di ingaggiarlo qualora dovesse liberarsi a zero o se partisse Marcus Thuram. Nel frattempo sulle tracce di Vlahovic c'è anche il Milan di Massimiliano Allegri.