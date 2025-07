L’Inter è pronta a scuotere il calciomercato estivo con un’operazione di grande impatto: l’assalto ad Ademola Lookman. Dopo settimane di voci e trattative sotterranee, Oaktree ha dato il via libera all'affare: pronta un'offerta da 40 milioni di euro all’Atalanta, che però ne chiede 50.

Il nigeriano, reduce da una stagione di grande impatto con 20 gol realizzati tra campionato e coppe, ha già manifestato il desiderio di cambiare aria. Come sottolinea Il Corriere della Sera, un anno fa - quando il Paris Saint-Germain aveva offerto 20 milioni - il calciatore ha strappato all'Atalanta la promessa di una cessione quest'anno. Ovviamente un giocatore del genere non può essere svenduto, dunque si continua a lavorare per trovare la quadra a livello economico.

L'arrivo di Lookman non porterebbe automaticamente a una cessione di Marcus Thuram, che resta invece un punto fermo del nuovo attacco di Cristian Chivu, mentre allontanerebbe sempre di più Mehdi Taremi da Milano.