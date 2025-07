Arrivano aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman. Come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, l'Atalanta è disposta a far partire l'attaccante nigeriano per 40 milioni di euro all'estero. Per il mercato italiano la cifra richiesta è più alta.

L'Inter è pronta ad offrire 40 milioni di euro ed è pronta a fare sul serio. Ci sono stati altri contatti recenti in giornata tra il ds Piero Ausilio e l'entourage di Lookman: il giocatore vuole lasciare Bergamo e vuole vestire la maglia nerazzurra. Inter e Atalanta si parleranno per cercare di trovare un'intesa. Sullo sfondo resta l'Atletico Madrid che deve però prima cedere un attaccante. Non risultano discorsi avanti per Nico Gonzalez e Openda.