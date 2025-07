Inter e Bruges sono vicini all'accordo per Aleksandar Stankovic, secondo quanto riportato da Sportitalia. L'Inter cederà il centrocampista serbo a titolo definitivo per 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Inoltre, si legge, il club nerazzurro manterrà la recompra sul giocatore per due anni a 25 milioni di euro.

