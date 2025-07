L’Inter continua a puntare Giovanni Leoni, obiettivo numero uno per la difesa. Un’operazione non facile, considerato che la concorrenza per il calciatore è agguerrita e che il Parma continua a chiedere 40 milioni di euro.

Come riportato da Sportmediaset, il club nerazzurro punta sulle contropartite tecniche per abbassare la parte cash. La chiave può essere Sebastiano Esposito, profilo che piace molto ai ducali. Da capire quanto verrà valutato il nerazzurro, perché l’idea dell’Inter è di non sborsare più di 25 milioni di euro.