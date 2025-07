L’Inter accelera per Ademola Lookman. Come scrive Tuttosport, il trequartista nigeriano dell’Atalanta è l’uomo scelto da Giuseppe Marotta per completare l’attacco a disposizione di Cristian Chivu. Un’operazione fortemente voluta dalla dirigenza nerazzurra e sostenuta anche dal fondo Oaktree, che ha già dato il suo benestare all’investimento.

Secondo quanto si legge, l’Inter ha già ottenuto il sì del giocatore per un contratto fino al 2030 a 4 milioni netti a stagione (cifra che diventa circa 5,3 milioni lordi grazie ai vantaggi fiscali del Decreto Crescita). Anche l’entourage del calciatore si è mosso per facilitare la trattativa, facendo sapere al club nerazzurro che Lookman potrebbe partire per 40 milioni di euro, in virtù di una promessa che sarebbe stata fatta dai Percassi un’estate fa, quando il giocatore aveva chiesto la cessione.

L’Atalanta, però, smentisce questa versione, sostenendo di aver semplicemente garantito l’ascolto di eventuali offerte, non una cessione a prezzo fisso. La valutazione ufficiale del club bergamasco resta quindi 50 milioni, anche alla luce del possibile inserimento dell’Atletico Madrid, che potrebbe far lievitare la concorrenza e complicare la trattativa. L’Inter, dal canto suo, non intende partecipare ad aste e punta a chiudere con un’offerta secca, senza trattativa aperta, ma non è escluso che si arrivi a un’intesa attraverso bonus e formule gradite a entrambe le parti, considerati anche i buoni rapporti storici tra le due società.

Lookman è considerato un rinforzo fondamentale per il 3-4-2-1 immaginato da Chivu e non un’alternativa a Marcus Thuram. L’obiettivo, infatti, è quello di costruire una batteria d’attacco formata da 6 elementi: Lautaro, Thuram, Lookman, Bonny, Esposito e Frattesi, con l’idea di avere più opzioni per i tre ruoli offensivi. Pertanto Oaktree avrebbe già dato l’ok all’operazione senza necessità di cessioni, cosa che servirà invece per altri reparti.