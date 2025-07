Arrivano importanti aggiornamenti per quel che riguarda il possibile arrivo di Ademola Lookman all'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, i nerazzurri hanno presentato la prima offerta ufficiale per il giocatore all'Atalanta: 40 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto.

Si tratta del primo contatto tra i club, dopo l'accordo raggiunto con il giocatore. L'Inter non vuole fare rilanci, ma l'Atalanta sembra non ritenere congrua l'offerta (vorrebbe 50 milioni di euro) e non è convinta sulla formula.