Il Palmeiras ha rifiutato l’offerta da 25 milioni più bonus che il Benfica ha presentato personalmente a San Paolo ieri per il centrocampista Richard Rios, accostato negli ultimi giorni anche all'Inter nelle vesti di eventuale sostituto di Calhanoglu. Lo riferisce Sportitalia, spiegando che la Roma resta in corsa ed è chiamata al rilancio. Il club brasiliano non fa sconti: chiede 30 mln.