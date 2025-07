Ademola Lookman nuovo obiettivo dell'Inter? Il nome del bomber nigeriano dell'Atalanta risulta molto gradito a Fausto Pizzi, che ai microfoni di TMW Radio spiega: "È un giocatore che farebbe comodo non solo all'Inter ma a tutti i top club. In questo momento Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Pio Esposito sono una batteria di attaccanti che hanno fisicità, gol, intraprendenza, probabilmente Lookman è quello che ha più imprevedibilità nell'uno contro uno. È diverso da quelli in rosa e forse potrebbe servire per questo".

L'arrivo di Lookman lo vede più per un 4-3-3 che per un 3-5-2?

"Thuram nel Borussia Moenchengladbach giocava da attaccante esterno, ma con la sua fisicità ora è stato avvicinato alla porta. Riportarlo sulla fascia potrebbe essere un'idea per aprire le difese avversarie, con Lookman dall'altra parte".

Frattesi, si parla di un prolungamento ora e di una centralità nel progetto:

"Non è un trequartista puro, però è un giocatore che ama gli spazi e da mezzala lo vedo meglio, anche in un centrocampo a tre. Bisognerà studiare il modulo e capire. Ci sono giocatori che sono in età avanzata e devi vedere chi hai come sostituti".

Che ne pensa di Bisseck?

"Quando ha giocato titolare ha dimostrato tutte le sue qualità. Ha commesso però errori di gioventù quando subentra. Ha una fisicità impressionante, però il mercato è così, se arrivano offerte importanti nessun giocatore è indispensabile. Leggo tanto di Giovanni Leoni, che conosco bene, giocatore straordinario e ancora più giovane di Bisseck, ma se vuoi prenderlo devi vendere qualcuno".