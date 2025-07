La stagione dell’Inter comincia a prendere forma. Il BPER Training Centre di Appiano Gentile ha iniziato a riaccendersi questa settimana con l’arrivo dei primi calciatori convocati per l’Under 23 guidata da Stefano Vecchi. I lavori della nuova squadra proseguono in vista della storica prima partecipazione al campionato di Serie C.

Per quanto riguarda la prima squadra, come scrive Tuttosport il rientro generale è fissato per il 26 luglio, data in cui Cristian Chivu potrà iniziare a lavorare con l’intera rosa. Prima, però, toccherà ai giocatori reduce da infortuni: tra martedì e mercoledì, infatti, si ripresenteranno alla Pinetina per essere sottoposti alle valutazioni dello staff medico, prima di intraprendere sessioni personalizzate di lavoro fisico. Tra loro anche Hakan Calhanoglu, il cui futuro resta un rebus dopo le voci sul Galatasaray e il battibecco a distanza con Lautaro Martinez.