Un dettaglio non di poco conto (e un probabile indizio di mercato) arriva dai canali social dell'Atalanta, che oggi ha lanciato la nuova maglia home 2025/26. Tra i giocatori scelti dal club bergamasco come volti immagine spicca Ederson, accostato anche all'Inter nelle ultime settimane, ma anche l'assenza di Ademola Lookman, grande obiettivo del Biscione per l'attacco: un segnale sulla centralità del brasiliano nel progetto e sulla probabile partenza del nigeriano.

Gli altri giocatori che compaiono negli scatti della Dea sono De Roon, Hien, Scalvini, Scamacca, Zappacosta, Kolasinac e De Ketelaere.