Presentazione in casa Monza per Paolo Bianco e Nicolas Burdisso, rispettivamente nuovo allenatore e direttore sportivo del club brianzolo. L'ex difensore dell'Inter, nel prendere la parola, ha svelato sensazioni e ambizioni per questa nuova avventura: "Per me è un’emozione essere qui per iniziare questo percorso insieme. A livello personale, essere in questa città significa tantissimo. Ovviamente è un periodo di transizione, in questi mesi dobbiamo rispettare un po’ di tecnicismi e tempistiche fino al closing. Al momento giusto ci saremo noi a spiegare il progetto tecnico. Per tutti noi il mister è stato una scelta. Abbiamo iniziato a lavorare da 15 giorni, a parlare da un po’ di più. Abbiamo l'obiettivo di costruire una squadra per tornare subito in A. Con il mister siamo insieme, abbiamo le idee molto chiare e stiamo pensando a costruire una rosa adatta alle nostre ambizioni”.