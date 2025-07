Non solo la Fiorentina sulle tracce di Kristjan Asllani, centrocampista che l'Inter sarebbe disposta a cedere alle giuste cifre. Come riportato dal Corriere dello Sport, se i Viola non sono completamente convinti dal profilo del centrocampista albanese c'è un altro club che invece sarebbe ben contento di accaparrarselo. Si tratta del Bologna, alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo. Un'operazione difficile, però: al momento i costi sarebbero proibitivi.