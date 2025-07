Che cosa pensa Ernesto Paolillo delle voci che vogliono Ademola Lookman nel mirino dell'Inter? L'ex dirigente nerazzzurro ne parla durante l'intervento sulle frequenze di TMW Radio: "L'idea di cambiare pelle alla squadra è il miglior modo per uscire dallo choc della finale di Champions e dalle polemiche interne. Il rinnovamento ci sta - esordisce -. Vedo che stanno lavorando Marotta e Ausilio, vedo una strategia per cambiare pelle a questa Inter, perchè ce n'era bisogno. Non serve smontare la squadra, ma delle integrazioni. E' una squadra che giocava bene ma con accorgimenti tattici sempre uguali. Si può anche cambiare modulo più volte durante la partita e questa sembra la direzione, per diventare più imprevedibili".

Si parla ancora tanto di Frattesi: può diventare finalmente un perno di questa Inter?

"Me lo auguro vivamente, non solo perché stimo Frattesi, ma perché si era rotto il rapporto con l'allenatore (Inzaghi, ndr), aveva colto la mancanza di fiducia nei suoi confronti, e portava anche a tensioni in campo. Adesso credo che possa trovare spazio e che l'Inter stia facendo un'ossatura di giocatori che possano essere anche il perno della Nazionale".

Calhanoglu lo saluterebbe volentieri o lo vorrebbe ancora?

"Non sono nostalgico, attaccato ai giocatori. L'età lo porta verso fine carriera e anche gli infortuni ne hanno minato le prestazioni. Meglio non rischiare".