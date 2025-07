Aggiornamenti pesanti arrivano da Sky Sport sull'interessamento dell'Inter per Ademola Lookman: l'attaccante nigeriano è il primo obiettivo per l'attacco, un nome talmente forte al punto tale da essere già stata definita un'intesa col giocatore. L'Inter è pronta a investire 40 milioni di euro per scucire il bomber alla Dea, con la quale bisognerà ora trovare l'intesa. I primi contatti in tal senso sono stati già allacciati: secondo l'Inter la cifra da mettere sul tavolo è giusta anche per il pregresso del giocatore e in base a delle promesse che l'attaccante potrebbe far valere con il suo attuale club.

Soprattutto, l'Inter non avrebbe bisogno di cedere appositamente per poter fare spazio al giocatore atalantino. L’Atalanta chiede almeno 50 milioni, ma l’Inter non andrà oltre alla propria offerta; l’idea è quella di fare una proposta da 40 milioni di euro, anche a prescindere dalle uscite. Ci sono anche delle alternative con un paio di nomi inediti, quelli di Nicolas Gonzalez e Jadon Sancho, proposti come alternative insieme a Christophe Nkunku e Lois Openda; ma il primo nome è quello di Lookman.